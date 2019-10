Pinnow : Neue Wege in Pinnow

Die Gemeinde fragt Bürger am 15. Oktober nach Ideen zu Verkehrskonzept

von Marco Dittmer

11. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Die Gemeinde Pinnow überarbeitet ihr Verkehrskonzept. Alles steht auf dem Prüfstand. Von der Versetzung der Ortseingangsschilder über verkehrsberuhigte Zonen bis hin zu neuen Rad- und Fußwegen ist alles denkbar. Der Verkehrsausschuss der Gemeinde ruft Einwohner aus Godern und Pinnow dazu auf, Ideen zu präsentieren. „Wir laden alle Bewohner, die Ideen haben, ein“, sagt Volker Helms, Ausschussvorsitzender. Das Gremium tagt am kommenden Dienstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Pinnow. Im Anschluss werden die Mitglieder des Ausschusses die Ideen sammeln und beraten. Ergebnisse werden in späteren Sitzungen erwartet. Aktuell berät die Gemeinde über den Neubau der Brücke zwischen Godern und Pinnow. Die alte Holzkonstruktion ist über Jahre marode geworden.