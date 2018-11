Sülstorf : Neue Quellen zum KZ-Zug von Sülstorf

Historiker Björn Kooger dokumentiert in neuer Broschüre weitere Schicksale der Deportierung.

19. November 2018, 05:00 Uhr

Die Grausamkeiten und Schrecken des Krieges waren auch kurz vor Kriegsende unendlich. In einer nun veröffentlichen zweiten Auflage der Broschüre „Der KZ-Zug von Sülstorf. Zur Geschichte der Gedenkstätte“ präsentiert die Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin neue Schicksale und Einzelheiten zum Schicksal der rund 3000 Frauen und 1300 Männern, die als Gefangene des NS-Regimes in einem Transport drei Tage auf einem Nebengleis in Sülstorf Hunger und viele weitere Qualen litten. Nach der Veröffentlichung der ersten Broschüre vor zehn Jahren konnte Historiker Björn Kooger viele weitere Berichte von Zeitzeugen, Bildmaterial und auch Erinnerungen von ehemaligen Insassen des Zuges finden und in dem neuen Werk anschaulich zusammenfassen. Dafür übersetzte er unter anderem französische und niederländische Berichte. In den drei Tagen, die der Zug auf seinem Weg aus dem Konzentrationslager Beendorf über Wöbbelin nach Hamburg, in Sülstorf wartete starben rund 300 Häftlinge. 1947 wurden mehrere Massengräber in Sülstorf entdeckt. Rund 53 weibliche Opfer, mehrheitlich ungarische Jüdinnen, wurden in Einzelgräber umgebettet. 1951 wurde der Ehrenfriedhof zu einer Gedenkstätte umgestaltet.