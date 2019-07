Schwerin : Neue Kalender für Schwerin

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird es einen neuen Kalender 2020 mit Schweriner Bildern von Karin Segebarth geben. Die Hobbymalerin aus Pingelshagen hat sich dafür mit ihrer Staffelei auf eine Reise durch die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns begeben. Mit den neuen Motiven möchte die Künstlerin dazu verleiten, ausgetretene Pfade zu verlassen und einen anderen Blickwinkel einzunehmen.

Zu erwerben sind die Kalender in der Buchhandlung „Hugendubel“. Außerdem können einige der Motive in ihrer aktuellen Ausstellung „Ostsee-Ansichten“ bis zum 31. Juli in der Schleifmühle in Augenschein genommen werden.