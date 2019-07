Schwerin : Neptunfest im Freibad Kalkwerder

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Aufregung im Freibad Kalkwerder: Der römische Meeresgott Neptun kommt zu Besuch. Ihm zu Ehren veranstaltet die Schweriner Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes am kommenden Sonnabend, 20. Juli, ein großes Neptunfest. Höhepunkt des Treibens auf dem Gelände am Franzosenweg ist die Neptuntaufe im Schweriner See um 16 Uhr. Ab 13 Uhr können die großen und kleinen Besucher bereits ihrer Kreativität beim Neptun-Basteln freien Lauf lassen. Natürlich darf auch der Badespaß nicht zu kurz kommen, das Freibad Kalkwerder hat dafür extra bereits ab 10 Uhr geöffnet.

Doch auch ohne Neptunfest lohnt sich ein Besuch im Freibad am Schweriner See. Täglich kann dort von 12 bis 20 Uhr geschwommen und geplanscht werden. Ein Kiosk bietet kleine Stärkungen für zwischendurch.