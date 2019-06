von svz.de

21. Juni 2019, 10:11 Uhr

Der Schweriner Verein „Nebenan in Afrika“ lädt am kommenden Sonnabend, 22. Juni, von 15 bis 20 Uhr zu einem Aktionstag rund um Afrika in das Feriendorf Mueß in der Alten Crivitzer Landstraße 6 ein. Auf der Bühne sind unter anderem der Verein InTakt, Lisbeth & Stotco, Bibish Mola und Alexander Klähn zu erleben. Schirmherr ist Stadtpräsident Stephan Nolte.