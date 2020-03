Schwerin : Nahverkehr stellt Nachtbetrieb ein

Fahrplanangebot geändert, Fahrausweisverkauf am Platz der Freiheit eingestellt

von Hans Taken

16. März 2020, 18:00 Uhr

Auch der Nahverkehr Schwerin hat auf die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Krise reagiert. Hier ein Überblick darüber, was sich ab heute ändern wird:



Fahrplanangebot







Fahrausweisverkauf







Einstieg in Busse







Tür auf, Tür zu







Desinfektion







Hygiene-Grundregeln







Service-Nummern





Ab heute entfällt bis auf Widerruf der Nachtwagenverkehr von 0 Uhr bis 4 Uhr. Von montags bis freitags wird zunächst die Variante „Montag bis Freitag Ferien“ gefahren. Der Sonnabendfahrplan bleibt bis auf Weiteres gültig. Der Sonntagsfahrplan ist ab dem 22. März ungültig und entfällt. Dafür werden aktuell gezielte Ersatzfahrten geplant, um zum Beispiel Kliniken, Feuerwehren und weitere wichtige Unternehmen der Daseinsvorsorge anzubinden. Laut Geschäftsführer Wilfried Eisenberg soll das noch bis Mitte der Woche geklärt werden. Die SVZ wird weiter darüber berichten.Die Verkaufsstelle am Platz der Freiheit wird vorerst geschlossen. Die Verkaufsstelle am Marienplatz bleibt zu den gewohnten Zeiten von Montag bis Freitag geöffnet. Der Nahverkehr bittet, die Fahrscheinautomaten, beziehungsweise die App zum Kauf zu benutzen.Zum Schutz des Fahrpersonals bleibt die erste Tür geschlossen. Der Einstieg in die Busse wird auf die hinteren Türen verlegt. Mobilitätseingeschränkte Personen oder Personen, die aus anderen Gründen nicht erkennen können, dass die erste Tür geschlossen bleibt, werden durch das Fahrpersonal informiert und unterstützt.Ab heute gilt auch in allen Bussen und Straßenbahnen das zentrale Öffnen und Schließen der Türen. Die Busse halten an allen Haltestellen. Damit entfällt auch das Betätigen der Haltewunschtasten. Der Nahverkehr rät: „Bitte achten Sie auf die Fahrgastinformationen an den Haltestellen.“Alle Busse und Straßenbahnen werden täglich nach aktuellen Vorschriften intensiv gereinigt. Haltestangen und Fahrer-Arbeitsplätze erhalten eine gezielte Desinfektion, so dass die Erreger minimiert und das Infektionsrisiko beim Berühren von Schlaufen, Stangen, Automaten oder Haltewunschknöpfen eingedämmt wird.Auch die Mitarbeiter des Nahverkehrs halten sich an die allgemeinen Hygiene-Grundlagen, so das kommunale Unternehmen. So sollen unnötige Kontakte und eine unmittelbare Nähe zu anderen Personen vermieden werden. Auf Händeschütteln wird verzichtet. Eine gründliche Handreinigung sowie Handdesinfektion muss durchgeführt werden. Dazu stehen entsprechende Reinigungsmittel zur Verfügung. Bei Hilfestellungen mobilitätseingeschränkter Personen sollen zusätzlich Handschuhe benutzt werden. Hygiene beim Husten und Niesen werde eingehalten. Bedeutet: abgewendet von anderen Personen, in Einweg-Taschentücher oder in die Armbeuge. Der Nahverkehr bittet zudem die Fahrgäste, diese empfohlenen Regeln ebenfalls anzuwenden.Bei Fragen ist der Nahverkehr unter folgenden Service-Rufnummern erreichbar: 0385/3990 222

0385/3990 333

0385/3990 666.