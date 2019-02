Strom- und Gaspreise : Nach Pleite helfen Stadtwerke aus

Insolvenz der Bayerischen Energieversorgung: Schweriner Unternehmen sauer über Mehraufwand

von svz.de

07. Februar 2019, 07:57 Uhr

Strom- und Gaspreise vergleichen ist auch in der Landeshauptstadt eine Art Volkssport. Gilt es doch, den günstigsten Anbieter zu finden, um Geld zu sparen. Dumm nur, wenn der dann Insolvenz anmeldet. So geschehen Ende letzten Jahres durch die Deutsche Energiegesellschaft, die 128 Schweriner in der Weihnachtszeit im Regen stehen ließ. Unter ihnen auch das NDR-Landesfunkhaus und das Augustenstift. Oder die Bayerische Energieversorgungsgesellschaft, die bei über 500 Kunden zum Ende Januar dieses Jahres die Versorgung einstellte, weil sie pleite ist.

„Mich ärgert, dass wir uns in allen Fällen um die Grund- und Ersatzversorgung kümmern müssen. Die Stadtwerke Schwerin sind verpflichtet, die Kunden aufzunehmen, ob sie wollen oder nicht. Für uns als Netzbetreiber bedeutet das einen extremen Zusatzaufwand an Arbeit. Jeden einzelnen Kunden müssen wir anschreiben, um über die Insolvenz zu informieren. Auf diesen Kosten bleiben wir sitzen“, schimpft Christian Nickchen, der Geschäftsführer der Netzgesellschaft Schwerin mbH. Und zeigt sich „not amused“ über diesen Umstand. Seine eindringliche Bitte: „Jeder, der seinen Anbieter wechseln möchte, sollte sehr genau hinschauen. Im Zweifel kann man auch bei der Verbraucherzentrale nachfragen und sich Rat einholen.“

Der Hinweis scheint mehr als berechtigt, denn nach Nickchens Worten, sind von 2011 bis 2018 immerhin 15 Strom- und Gaslieferanten bundesweit in die Pleite gerutscht. „Wir können und wollen ja nicht einfach abschalten. Das ist immer das allerletzte Mittel. Wir suchen erst nach einer Lösung. Das sind in diesem Fall eben die Stadtwerke. Alle drei Jahre schauen wir, wer die meisten Kunden hat. Der muss schließlich die Verbraucher aufnehmen, die von Insolvenzen betroffen sind.“ Angesichts der wahrscheinlich weiter steigenden Börsenpreise, würden viele Lieferanten keine gedeckten Preise mehr haben. „Weitere Pleiten sind künftig vorprogrammiert“, ist sich Nickchen sicher. Der Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt sei hart. „Viele ködern Kunden mit Dumpingpreisen, um sie im Nachgang zu erhöhen.“