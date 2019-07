Mueßer Holz : Musikunterricht im Campus

von svz.de

08. Juli 2019, 10:01 Uhr

Ob Blockflöte oder Trompete, Horn oder Tuba, Saxophon oder Gitarre – Wer ein Instrument erlernen möchte, kann das im Konservatorium Schwerin im Campus am Turm. Es bietet dort verschiedene Möglichkeiten, Instrumente zu lernen – zum Teil für den ganz schmalen Geldbeutel. Sonderpädagogik ist dabei, und ab dem 1. März 2020 wird es ein Perkussion-Ensemble geben. Weitere Angebote sind im Aufbau. Anmeldungen für alle Fächer und Ensembles nimmt das Konservatorium per E-Mail an klehmann@schwerin.de oder per Post entgegen. Für Schweriner sind auf Antrag einkommensabhängige Ermäßigungen bis zu 70 Prozent möglich. Wer den Gutschein für Bildung und Teilhabe einsetzt, zahlt für Gruppenunterricht keinen Cent dazu.