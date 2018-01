Kirche in Schwerin : Musik ist Trumpf in der Petrusgemeinde

Vorgestellt: Schweriner Kirchengemeinden und ihre sozialen Projekte

von Samuel Jambrek

18. Januar 2018, 23:46 Uhr

Für kirchliche Schweriner Einrichtungen sind Gottesdienst und Gebet feste Bestandteile. Doch das ist nicht alles: Sie setzen sich mit unterschiedlichen Gruppen und Projekten für das Allgemeinwohl ein. In dieser Woche stellt die SVZ einige dieser Initiativen vor. Heute: die evangelisch-lutherische Petrusgemeinde im Mueßer Holz.

Egal, ob zwei Frauen oder zehn da sind. Geprobt wird trotzdem. Sie sitzen auf dem Boden, bewegen sich viel und singen. Cornelia Kurek gibt den Takt vor. Sie ist Kantorin in der Petrusgemeinde und lädt seit zwei Jahren in die Kirche in der Ziolkowskistraße 17 zum „Mutter-Baby-Singen“ ein. Das ist für Schwangere und für Frauen, die gerade Nachwuchs bekommen haben. „Ich möchte die Eltern dabei unterstützen, über ihre Elternzeit in musikalischer Form nachzudenken“, sagt die 47-Jährige. Ihr Credo: Musik sei Gemeinschaft. Gelebte Gemeinschaft sei Solidarität. Sie will das Selbstbewusstsein von Müttern und Kindern fördern.

Mueßer Holz, Neu Zippendorf und Großer Dreesch – in diesen Stadtteilen ist die Petrusgemeinde besonders aktiv. „Wir möchten viel stärker versuchen, auf die Menschen hier zuzugehen“, sagt Cornelia Kurek. Integration spiele dabei eine große Rolle. In diesem Gebiet haben viele Bewohner einen Migrationshintergrund, die Kinderarmut ist hier bundesweit mit am höchsten. Ein lebenswertes Umfeld zu schaffen – das ist die Intention der Petruskirche, das ist auch das Ziel von Cornelia Kurek. „Ich bin froh, dass auch bereits Muslimas und eine Frau aus Ghana teilgenommen haben.“ Und die Kinder, die liegen ihr besonders am Herzen: „Sie sind unsere Zukunft.“

Sieben bis neun Wochen, so lange dauert ein Kurs fürs „Mutter-Baby-Singen“. In dieser Zeit begleitet die Kirchenmusikerin die Frauen. Erst gibt es Atemübungen, dann wird gesungen. So lange, bis alle textsicher sind, denn dann können alle Mütter die Lieder auch mit ihrem Nachwuchs Zuhause singen. Für Schwangere mache das auch Sinn: „Die Babys in ihren Bäuchen können schon sehr früh Töne wahrnehmen.“

Eine halbe Stelle hat Cornelia Kurek in der Petrusgemeinde. Aufgaben hat sie genug. Insgesamt leitet sie sieben Gruppen. Darunter ist auch ein ganz klassischer Kirchenchor. Den betreut sie schon mehrere Jahre. Um die 20 Frauen und Männer treffen sich einmal die Woche, immer am Montag um 19.15 Uhr, in den Gemeinderäumen und singen Kirchenlieder.

Vom Flötenunterricht für Schüler bis zum Instrumentalensemble – „das alles macht auch mir viel Freude“. In der Gemeinde gibt es zudem eine Migrationsberatung und ein Büro für Soziales. Letzteres gibt es auch in russischer Sprache. Der nächste Kurs fürs „Mutter-Baby-Singen“ startet Ende Februar. Cornelia Kurek: „Egal, ob neu oder schon lange in Schwerin – alle sind willkommen. Väter übrigens auch.“ Informationen zu den einzelnen Angeboten gibt es im Internet unter www.kirche-mv.de oder im Gemeindebüro unter der Rufnummer 0385/2012138. Wer will, kann sich dann auch über das Angebot „Singen für Ungeübte“ informieren. Das gibt es in der Petrusgemeinde auch und zwar zweimal im Monat.