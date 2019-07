Schwerin : Museum zeigt 600 Bilder von Carl Malchin

von Bert Schüttpelz

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Rund 600 Bilder von Carl Malchin sind derzeit in der Sonderausstellung des Staatlichen Museums zu sehen. SVZ stellt einige davon in loser Folge vor. Heute: „Gerichtssekretär Jahr im Freien malend“. Die wunderbar frische Ölskizze zeigt einen Maler vor der Staffelei in einer sommerlichen Landschaft. Mit Hut und Mantel bekleidet, sitzt er rauchend auf einem Stuhl und malt einen Uferstreifen. Vor dem gleißenden Sonnenlicht schützt ihn ein Schirm. Das Bild ist ein Beleg für die Popularität der Pleinairmalerei um 1900 auch in Mecklenburg.