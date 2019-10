Volleyball : Mühevoller Heimerfolg

Volleyball-Bundesliga: Supercupsieger SSC gewinnt nach zähem Spiel mit 3:1 (17, -23, 22, 19) gegen Schwarz-Weiß Erfurt

von Ralf Herbst

24. Oktober 2019, 07:18 Uhr

Einmal siebter Himmel und zurück binnen drei Tagen: Diesen Trip hätte der frischgebackene Volleyball-Supercupgewinner der Frauen, der SSC Palmberg Schwerin, beinahe gebucht. Aber eben nur beinahe. Denn drei Tage nach der 3:1-Gala von Hannover gegen den deutschen Meister Stuttgart blieben die SSC-Mädels gestern Abend vor 1759 Fans in der heimischen Arena spielerisch fraglos einiges schuldig. Am Ende aber mühten sie sich dennoch zu einem 3:1-Erfolg (17, -24, 22, 19) gegen Schwarz-Weiß Erfurt und damit zum ersten Heimsieg in der neuen Bundesliga-Saison.

Nach einem recht zähen Beginn im ersten Satz, bei dem der Favorit zunächst 4:7 hinten lag und sich bis zum 10:10 nicht von den aufopferungsvoll kämpfenden Gästen absetzen konnte, kam endlich Schwung in die Sache. Der SSC brachte den Durchgang letztlich noch souverän und standesgemäß mit 25:17 nach Hause. Doch ein Selbstläufer wurde die Partie – vornehmlich eigener Fehler wegen – nie. „Wir haben die nötige Aggressivität nicht aufrechterhalten können“, resümierte Trainer Felix Koslowski nach seinem 400. Spiel als SSC-Trainer. Und so gab sein Team in Satz zwei eine 19:13-Führung noch aus der Hand. Beim 20:19 war Schwarz-Weiß dran, beim 23:24 vorbei und als die Kanadierin Danielle Brisebois, mit 16 Punkten Erfurts Topscorerin, den zweiten Satzball zum eigenen 26:24 verwandelte, war der Durchgang endgültig gedreht.

Auch in den beiden letzten Sätzen schickte der SSC seine Anhängerschaft durch eine Achterbahn der Gefühle. Spätestens beim 12:17 im dritten Satz kamen Erinnerungen auf an die 2:3-Heimniederlage zum Saisonstart gegen Aachen. Doch klare Worte des Trainers in der beim 12:17 genommenen Auszeit sowie eine Serie fulminanter Aufschläge von Schwerins Topscorerin Kimberly Drewniok (17 Punkte) brachten den SSC zum 17:17-Ausgleich und später, als Nationalspielerin Jennifer Pettke beim zweiten Satzball des SSC ihren Aufschlag ins Netz setzte, auch zum 25:22-Satzgewinn.

Auch im letzten Durchgang hatten die Gäste, die fighteten, als gäbe es kein Morgen, zunächst das bessere Ende für sich. Beim 11:13 aus SSC-Sicht griff Felix Koslowski erneut per Auszeit ein. Und diesmal war es Nicole Oude Luttikhuis, die mit einer Aufschlagserie den SSC auf 16:13 nach vorn schoss und am Ende auch noch den zweiten Spielball zum 25:19 und damit auch zum ersten Heimsieg verwandelte.