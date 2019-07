Mehrgenerationenhaus Krebsförden : Motto: Nähen hält zusammen

von svz.de

01. Juli 2019, 04:00 Uhr

Das Mehrgenerationenhaus Carikrebs in der Johannes-Gillhoff -Straße 10 bietet Angebote in der Nähwerkstatt an. Morgen und Mittwoch in der Zeit von 10 bis 12 Uhr gibt es einen Nähworkshop für Eltern und Kinder. Genäht werden kleine unkomplizierte Dinge, daher sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle 14 Tage ist mittwochs die Nähwerkstatt für jedermann geöffnet. Das große Thema ist Upcycling. Aus gebrauchten Kleidungsstücken werden durch kreative Hände wieder neue Schätze hergestellt. Die ehrenamtlichen Kursleiterinnen bieten Inspiration.