Wessin : Mittagsschläfchen verlegt

Weil die Wessiner Kita „Marienkäfer“ saniert wird, ruhen die Kinder nun im Kulturhaus / Einrichtung beliebt, Anbau geplant

von Sarah Langemeyer

27. Januar 2018, 05:00 Uhr

Mucksmäuschenstill ist es im Wessiner Kulturhaus. Doch nicht etwa ein Plattdeutscher Abend oder eine andere Veranstaltung erfordert diese Aufmerksamkeit, sondern die Ruhezeit der Kinder der Kita „Marienkäfer“. Denn der Wessiner Nachwuchs musste umziehen. Zumindest für die Mittagszeit, um ein Schläfchen ohne Lärm zu halten. Derzeit stemmen, bohren und werkeln Handwerker im Gruppenraum der Einrichtung, um ihn zu sanieren. „Im vergangenen Jahr wurden die Küche und der Keller renoviert. Da sind ein paar finanzielle Mittel übriggeblieben. Nun ist der Gruppenraum an der Reihe“, erklärt die Crivitzer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Fast unisono mit dem Wessiner Ortsteilvorsteher Dieter Lange und Kita-Leiterin Marita Klünder erwähnt sie auch die Eltern, die stets Einsatz zeigen und vieles in Eigenregie organisieren.

Nun musste am Gruppenraum wirklich etwas getan werden, denn der Boden war mehr als alt und musste bis auf die letzte Schicht abgetragen werden, auch die Heizungsanlage hatte bereits einige Jahre gedient. Der 50 Quadratmeter große Raum ist der älteste Teil des Hauses. Der Eingangsbereich ist ein Anbau. Vier Erzieherinnen kümmern sich derzeit um 30 Kinder. Das Haus ist damit voll ausgelastet, und die Erzieherinnen haben ihren Aufenthaltsraum geräumt, damit die Kleinen spielen und lernen können. Vor einigen Jahren sah das noch anders aus, da gab es fast um die Hälfte weniger Kinder in der Kita „Marienkäfer“.

Wegen des aktuellen Platzbedarfs hat die Stadt reagiert und will noch in diesem Jahr anbauen: 70 000 Euro stehen im Haushaltsplan für die Errichtung eines neue Personalraumes bereit, so Britta Brusch-Gamm. Einen Baustart gibt es aber noch nicht.

Voraussichtlich bis März wird der Gruppenraum noch von den Handwerkern in Beschlag genommen. Solange ruhen die Kinder im Kulturhaus.