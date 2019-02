SChweriner Altstadt : Mit Pistole durchs Einkaufscenter

Wie es dazu gestern von der Polizei hieß, fiel der Mann in einem Juwelierladen auf, nachdem er sich für teure Uhren interessierte.

von svz.de

05. Februar 2019, 08:25 Uhr

Der hölzerne Griff einer Pistole ragte gut sichtbar aus der Hosentasche eines 52-jährigen Schweriners – so schlenderte der Mann am Sonnabend in der Mittagszeit durch das Schweriner Schlossparkcenter. Wie es dazu gestern von der Polizei hieß, fiel der Mann in einem Juwelierladen auf, nachdem er sich für teure Uhren interessierte. Ein Zeuge informierte die Polizei, die wenige Minuten später vor Ort eintraf. Der Zeuge zeigte auf den Mann, die Beamten griffen schlagartig zu und entwaffneten ihn. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole handelte. Der Mann leide offensichtlich unter einer psychischen Erkrankung, so die Polizei. Nach einer Begutachtung durch einen Arzt wurde der Schweriner ins Klinikum gebracht.