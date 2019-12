Schwerin : Mit Bach frohlocket

Domkantorei sang erste Kantaten des Weihnachtsoratoriums in der Paulskirche

von svz.de

09. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Die ersten drei Kantaten des „Weihnachtsoratoriums“ von Johann Sebastian Bach erklangen am Sonnabend in der Paulskirche. Mehr als 400 Besucher wollten sich die musikalische Einstimmung auf das Christfest nicht entgehen lassen. „Dann kann Weihnachten kommen“, war zu hören über die bekannten Klänge und Gesänge , „jauchzet, frohlocket“. Domkantor Jan Ernst dirigierte das Werk. Da gab es Mühen mit den Tempo-Ausführungen zwischen Orchester, Solisten und dem Chor. Doch Bach ist unverwüstlich, sein Grundgerüst steht und funktioniert noch immer. Das sechsteilige Werk wurde erstmals 1734/ 35 vom Thomanerchor in Leipzig in den sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem Epiphaniasfest am 6. Januar in der dortigen Nicolai- und Thomaskirche aufgeführt. Es ist das populärste aller geistlichen Vokalwerke Bachs. Die Solisten waren Stephanie Henke (Sopran), Sophia Maeno (Alt), Clemens Löschmann (Tenor) und Jörg Gottschick (Bass) mit. Anhaltenden Beifall gab es zum Dank.