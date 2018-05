Schwerin : Mini-Chance für neue Marina

Am Ziegelsee könnte doch noch ein Wassersportzentrum entstehen – aber auf einer kleineren Fläche als ursprünglich geplant

von Gert Steinhagen

08. Mai 2018, 15:25 Uhr

Es gibt offenbar doch noch eine Chance, auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbauamtes am Ziegelsee ein maritimes Zentrum einzurichten. Allerdings wird es wesentlich kleiner ausfallen, als ursprünglich geplant.

Das Land wird den größten Teil der an der Güstrower Straße liegenden Fläche an den Roboterbauer IBG Goeke Technology Group verkaufen. Ein einige tausend Quadratmeter großer Streifen soll aber nach Informationen dieser Zeitung an die Stadt gehen. Die wird das Areal wohl ausschreiben.

Von der Güstrower Straße führt eine Stichstraße hinunter zum Ziegelsee. Das Gelände nördlich davon wird an Goeke gehen. Die südlich liegende Fläche mit dem Pförtnerhäuschen und einigen maroden Backsteinbaracken soll die Stadt bekommen. Das noch weiter südlich anschließende Sportbootzentrum am Werderkanal ist schon lange in Privathand und nicht betroffen.

Die Stadt will die Fläche ausschreiben. Was dort hinkommt, ist noch völlig offen.

Bereits in den ersten Gesprächen, die die Stadt vor Monaten mit Mattias Goeke geführt hat, hatte Baudezernent Bernd Nottebaum vorsichtig vorgefühlt, ob sich der Firmenchef auch ein Nebeneinander mit einem maritimen Servicezentrum vorstellen könnte. Er konnte. Deshalb jetzt die Idee, wenigstens die Teilfläche entlang der Stichstraße für Wassersportler zu nutzen.

Um die Fläche des ehemaligen Straßenbauamtes hat es ein jahrelanges Hin und Her gegeben. Zunächst hatte die Entwicklungsgesellschaft einen Bebauungsplan erarbeitet. Als der fertig war, wurde er noch einmal geändert. Ein vorgesehenes kleines Hafenbecken wurde „weggeplant“, nachdem Umweltschützer gegen neue Bootsliegeplätze Sturm gelaufen waren.

Den B-Plan hat die Stadtverwaltung aber gar nicht den Stadtvertretern zur Beschlussfassung vorgelegt, weil sie immer in der Hoffnung war, an dem Standort eine Wirtschaftsansiedlung realisieren zu können.

Die kam zunächst mit Hergen Krüger und Reinhard Brandt und der Idee eines Wassersportzentrums auf die Tagesordnung. Winterliegeplätze, eine Wassertankstelle und Entsorgungsmöglichkeiten waren geplant. Doch dann kam Goeke und das Land als Grundstückseigentümer favorisierte das Hochtechnologie-Unternehmen. In der Kommunalpolitik entbrannte eine intensive Diskussion darüber, wie das Areal denn nun genutzt werden sollte. In der Stadtvertretung setzten sich schließlich die Goeke-Befürworter mit äußerst knapper Mehrheit durch.

Sollte es am Ziegelsee doch noch ein neues maritimes Zentrum geben, so wird der Investor die Fläche erst einmal aufräumen müssen. Derzeit stehen dort nicht nur die alten Gebäude, es liegt dort auch sehr viel Unrat.