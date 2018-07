Schwerin : Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Plakatkampagne „Runter vom Gas“ soll Auto- und Lasterfahrer für Unfallrisiken sensibilisieren

von SEKA

04. Juli 2018, 08:00 Uhr

In großen Buchstaben warnen ab dieser Woche Plakate in Schwerin vor Unfallrisiken. „Runter vom Gas“ heißt es beispielsweise an der Brücke der B 106, die die Neumühler Straße quert.

Hier haben Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) und Dietmar Greßmann, Dezernatsleiter im Straßenbauamt, das erste Plakat enthüllt. Die Banner weisen auf zu Hohe Geschwindigkeit oder Ablenkungen hin und sollen Auto- und Lasterfahrer auf diese Unfallursachen sensibilisieren. Um nicht selbst eine Ablenkung zu sein, seien die Plakate minimalistisch gehalten, sagt Pegel.

Der Bund und das Land MV möchten die Zahl der Verkehrstoten reduzieren. Bis 2020 soll der Wert um 40 Prozent fallen, ausgehend von den Zahlen für 2010. Um das zu erreichen beteiligt sich die Landesregierung an der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“.