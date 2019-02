Schwerin : Malen und gewinnen

Schweriner FDP ruft Kinder zu Kreativwettbewerb zum Thema Frühling auf

von svz.de

27. Februar 2019, 11:41 Uhr

„Wir wollen die Kreativität der Kinder anregen und fördern“, sagt Gerd Güll, Initiator des traditionellen Malwettbewerbs des FDP-Kreisverbandes. Seit 13 Jahren schafft er es immer wieder, viele Partner für die Aktion zu gewinnen, die mit attraktiven Preisen lockt. Dazu gehören kostenlose Zoo-Besuche und Fahrten mit der Weißen Flotte, Museumsführungen oder Theaterbesuche. Manche Jahre hatte die Jury unter mehr als 500 Kinderzeichnungen auszuwählen, denn die besten Arbeiten werden nicht nur prämiert, sondern auch ausgestellt.

Der diesjährige Wettbewerb steht unter dem Motto „Hier zeigt sich der Frühling in Schwerin“. Mitmachen können Kinder bis zwölf Jahre, auch Schulklassen und Kita-Gruppen sind angesprochen. Die Bilder, Zeichnungen oder Collagen können bis zum 17. Mai in der FDP-Geschäftsstelle in der Goethestraße 87 abgegeben werden.