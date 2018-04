Schwerin : Löwen und Tiger in der Manege

Der Zirkus in der Stadt – heute: Wildtiere gehören zum klassischen Zirkus, doch dagegen gibt es Widerstand

von seka

03. April 2018, 05:00 Uhr

Der Zirkus kommt in die Stadt. Mit dabei 200 Tiere und 100 Mitarbeiter, aufgeteilt auf 207 Fahrzeuge. Eine logistische Meisterleistung. Doch wie stemmt der Zirkus diese Herausforderung? Und wie geht es dabei den Tieren? Diese und weitere Fragen stellt die SVZ diese Woche. Heute: Das Leben der Wildtiere.

Der Zirkus Charles Knie bezeichnet sich als einer der letzten ganz „Großen seiner Zunft“. Um dieses selbsternannte Prädikat zu erfüllen, setzt Direktor Sascha Melnjak nicht nur auf eine internationale Truppe aus Artisten, Akrobaten oder Clowns. Zum Repertoire gehören auch Nummern mit Tieren. Miniponys, Zebras, Kamele, Lamas, Kängurus und Strauße zählen zu den hauseigenen Zwei- und Vierbeinern. Hinzu kommen durch die Neuverpflichtung des englischen Tierlehrers Alexander Lacey mehrere Löwen und Tiger.

Dass ein Zirkus mit Wildtieren auch in Schwerin Halt machen kann, versuchte die Fraktion der Unabhängigen Bürger um ihren Vorsitzenden Silvio Horn bereits 2015 zu verbieten. Der Antrag begründete dies damit, dass solche Betriebe keine tiergerechte Haltung gewährleisten könnten. Zwar nahm die Stadtvertretung Anfang 2016 den Antrag der Unabhängigen Bürger an. Doch wurde das Verbot im Juni 2017 durch das Verwaltungsgericht wieder gekippt. Kurz darauf bestätigte das Oberverwaltungsgericht in Greifswald die Entscheidung der Schweriner Richter. Seitdem dürfen Zirkusbetriebe mit Wildtieren wieder auf dem Stadtgebiet und damit dem Festplatz in Krebsförden gastieren.

Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert den Zirkus Knie. Der Verein wirft dem Zirkus vor, die Tiere einer Stresstournee auszusetzen, so ein Peta-Sprecher. Eines der Probleme sei die hohe Frequenz der Ortswechsel, wodurch lange Standzeiten auf den Transportwagen entstünden. An dieser Stelle widerspricht Patrick Adolph, Sprecher des Zirkus’ Knie: „Dass die Transporte, die ja immer in den vertrauten, rollenden Quartieren stattfinden keinen Stress für die Tiere darstellen, ist längst wissenschaftlich bewiesen.“ Dabei bezieht er sich auf eine viel zitierte Studie des freiburger Wissenschaftlers Dr. Immanuel Birmelin. Er stellte fest, dass sowohl beim Transport als auch bei den Aufführungen keine erhöhte Produktion von Stresshormonen vorkomme.

Auch wenn es keine wissenschaftlichen Belege für Wildtierverbote gibt, Peta fordert diese dennoch. Und auch Silvio Horn von den Unabhängigen Bürgern kann den Einsatz von Tieren in Zirkussen nicht nachvollziehen. „Für unsere Fraktion ist jedes Zirkusgastspiel in der Stadt, bei dem Wildtiere auftreten, eine Enttäuschung“, sagt Horn.