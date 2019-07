Paulsstadt : Literaturclub startet in Saison

von svz.de

29. Juli 2019, 09:06 Uhr

Der Freundeskreis Lista und Literaturclub hat sich für das zweite Halbjahr viel vorgenommen, trifft sich traditionsgemäß in der Senioren-Akademie Schwerin, Wismarsche Straße 144, montags um 11.15 Uhr und zu den Lista-Veranstaltungen abends und nachmittags im Campus am Ziegelsee oder im Schleswig-Holstein-Haus. Das Programm beginnt mit der Lesung der Schriftstellerin Regina Scheer, die viele durch die Lektüre des Buches „Machandel“ kennen. Am 14. August um 19 Uhr im Campus am Ziegelsee liest sie aus ihrem neuen Buch „Gott wohnt im Wedding“.