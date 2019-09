Schwerin : Linke will mehr Schattenplätze

Schulhöfe untersucht: Nur fünf bieten großflächige Schutzbereiche, sieben gar keine

von Onlineredaktion pett

25. September 2019, 05:00 Uhr

Die Linke will in der Landeshauptstadt für mehr Schattenplätze im öffentlichen Raum sorgen. „Wenn ein Jahrhundertsommer nach dem anderen angekündigt wird, freut dies zunächst viele. Sonne tanken, baden, grillen, im Café sitzen, Eis essen oder Wassersport – die Liste der positiven Assoziationen ist lang. Doch gehen mit der verstärkten Sonneneinstrahlung auch Gefahren einher“, so der Vorsitzende der Fraktion, Henning Foerster.

Bei einer Untersuchung zur Situation der Schulhöfe wurde festgestellt, dass momentan nur fünf großflächig Schattenareale und somit Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung bieten. 14 Schulhöfe weisen immerhin noch eine mittlere Verschattung aus, weitere 14 eine geringe und sieben bieten aktuell überhaupt keinen Schutz: „Daher freuen wir uns, dass nunmehr eine Prioritätenliste erstellt und daraus folgend dann auch Maßnahmen eingeleitet werden sollen.“