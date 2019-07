Schwerin : Liberale befürworten umstrittenen Neubau

von Franca Niendorf

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zum umstrittenen Neubau der Jet-Tankstelle in Lankow melden sich jetzt die Schweriner Liberalen zu Wort. Der Ortsbeirat äußerte Ende Juni seine Bedenken zu dem Vorhaben an dieser Stelle (SVZ berichtete). Er befürchtet eine zusätzliche Belastung für die Anwohner durch Lärm und Abgase und hätte sich den Neubau an einem anderen Standort gewünscht. Der Bauantrag wurde dennoch unter strengen Auflagen der Stadt genehmigt.

Laut dem stellvertretenden FDP-Kreisvorsitzenden Dieter Tackmann habe seine Partei diesen Unmut zum Anlass genommen, kritisch bei der Geschäftsführung der Jet-Tankstellen Deutschlands nachzuhaken. Und die Antworten lassen ihn ein positives Resümee ziehen. „Wir sehen hier einen Zugewinn in der Infrastruktur und durch die Entstehung neuer Arbeitsplätze auch einen Zugewinn für die Landeshauptstadt.“ Des Weiteren seien örtliche Firmen bei der Vergabe von Aufträgen für den Neubau berücksichtigt worden und erhielten dafür auch die Zuschläge.

Ein weiteres überzeugendes Argument der Tankstellen-Geschäftsführung ist laut Tackmann der fehlende Nachtbetrieb. Die Tankstelle soll täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet haben. Zudem finde der Neubau ohne jegliche Fördermittel statt. Ein Zugewinn soll außerdem die Ladesäule für Elektrofahrzeuge werden. Für Jet sei es ein sehr attraktiver Standort. Der Tankstellen-Betreiber lädt die Bürger zur Neueröffnung im September ein.