Sülte : Letzte Ernterunde: Jetzt ist Soja dran

Agp Lübesse setzt im dritten Jahr auf die Hülsenfrucht – Beregnete Flächen haben dreifachen Ertrag

von Katja Müller

30. August 2018, 05:00 Uhr

In flottem Tempo zieht der Mähdrescher seine Bahnen. Staubwolken steigen in den Himmel über Sülte. Mühselig füllt sich der Korntank. Es sind Millionen Sojabohnen, die unermüdlich durch den Schlund der großen Maschine rauschen. Gut drei Wochen eher als erwartet hat gestern die Soja-Ernte der Agrarproduktgesellschaft (Agp) Lübesse begonnen. Zuerst ist Fläche ohne Beregnung dran. Das sind gut 16 Hektar. Im Anschluss die anderen 26 Hektar, die in den vergangenen Wochen beregnet wurden. „Wir haben hier einen durchschnittlichen Ertrag von zehn Dezitonnen pro Hektar. Mit Beregnung wird es sicher mehr sein“, erklärt Agp-Geschäftsführer Rainer Mönch. Dort schätzt er die Erträge auf gute 30 Dezitonnen. Langfristiges Ziel seien 20 Doppelzentner pro Hektar, um Soja als wirtschaftlich vertretbaren Teil in die Fruchtfolge aufnehmen zu können. Derzeit sind die Preise für das Gentechnik freie Soja niedrig, Rainer Mönch spricht von 32 Euro pro Dezitonne. Gemeinsam mit seinem Ackerbau-Leiter Stefan Riemer tüftelt er weiter an besseren Erträgen. „Wir haben in diesem Jahr den Kaliumdünger erhöht, um mehr Standfestigkeit in den Halm zu bekommen“, erzählt er und erklärt die Besonderheiten der Sojapflanze. So ist beispielsweise der Fruchtansatz sehr dicht über dem Boden. Deshalb hat die Agp ein spezielles Flex-Schneidwerk geordert. René Schumacher von der Agrarvereinigung Toddin steuert die moderne Technik. Knapp drei Zentimeter über dem Boden frisst sich das Schneidwerk durch die trockene braune Pflanzenmasse. „Wir haben durch die extreme Hitze schon sehr viel aufgeplatzte Hülsen und dementsprechend auch ausgefallene Sojabohnen. Mit dem modernen Schneidwerk können wir deutlich mehr Ertrag ernten. Allerdings hat die neue Technik auch einen sportlichen Preis“, sagt Rainer Mönch. Selbst so ein Flex-Schneidwerk anzuschaffen, sei vorerst keine Thema – leihen günstiger.