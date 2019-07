Schwerin : Lese-Reise für Ferienkinder

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Auf eine kleine Reise mit verschiedenen digitalen Stationen begeben sich Ferienkinder in der Stadtbibliothek. Das Buch „Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika“ von Oliver Scherz gibt ihnen dafür die Route vor. Das Angebot richtet sich an Grundschüler. Termine sind der 25. Juli, 2. und 8. August, jeweils um 9.30 Uhr. Interessierte sollten sich telefonisch unter 0385/5901921 oder per E-Mail an stadtbibliothek@schwerin.de anmelden.