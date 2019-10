Schwerin : Leichter lernen mit Flüchtlingen

Großes Interesse an Abschlussveranstaltung des Erasmus-Projektes „Art4inc“

von Onlineredaktion pett

18. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Um einen besseren pädagogischen Zugang zu Flüchtlingen, Asylanten und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten zu finden, ist in den vergangenen zwei Jahren ein Konzept für Pädagogen erarbeitet und jetzt in einem Symposium vorgestellt worden. Dieses Erasmus-Projekt „Art4inc“ führten der Schweriner Bildungsträger Regio-Vision und der Jugendförderverein Parchim-Lübz durch. Und die gut besuchte Abschlussveranstaltung zeigt das Interesse an diesem Thema.

„Ziel war es, Pädagogen, Ausbildern und politisch Verantwortlichen die Ergebnisse zu präsentieren und durch praktische Übungen und Beispiele den Einstieg in die erarbeiteten Lerninhalte zu erleichtern“, sagt Regio-Vision-Chef Jürgen Brandt. Der fachliche Ansatz: Mit Hilfe künstlerischer Disziplinen wie Erzählen, Drama und Musik könne ihre Integration leichter und nachhaltiger gelingen. Die Europäischen Partner aus Spanien, Rumänien, Irland, Finnland, Tschechien und der Schweiz demonstrierten gute Beispiele für Integration aus ihren Ländern und berichteten über die von ihnen durchgeführten Lernfestivals.

Es sei eine Herausforderung für pädagogische Fachkräfte, ungewohnte Methoden in ihre Arbeit zu integrieren und bewährte Pfade zu verlassen, weiß Brandt. Doch es geht. Deshalb präsentierten Voskehat Haroyan und Joss Wagner von der Gesellschaft für innovative Beschäftigung Ludwigslust anschaulich, wie es gelingen kann, über die Art4inc-Methoden leichteren Kontakt und eine schnellere Öffnung bei Zugewanderten zu erreichen.

Die erarbeiteten Materialien werden von den Partnern zunehmend in ihre Lernaktivitäten integriert und stehen Interessenten kostenlos im Internet zur Verfügung.