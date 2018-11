Schwerin : Lebendiger Kalender in der Weststadt

Bringen Sie Nachbarn, Freunde und Bekannte mit – das ist das Motto des lebendigen Adventskalenders in der Weststadt, der am Sonnabend startet. Nachbarschaftstreff, Westclub One, Bernogemeinde, Café Zander, Edeka Markt, Freiwillige Feuerwehr, Goethe-Gymnasium, Guttempler, Kita Gänseblümchen, Projektwerkstatt Buntes Q und das Sozius-Haus Weststadt machen mit. Zumeist von 16 bis 16.30 Uhr gibt es an einem dieser Orte eine besinnliche halbe Stunde mit Rätseln, Geschichten, Liedern und Basteleien. Los geht es am Sonnabend mit dem Adventsfeuer um 17.30 Uhr bei der Feuerwehr in der Lübecker Straße. Montags ist der Nachbarschaftstreff in der Lessingstraße Anlaufstelle, dienstags das Café Zander, mittwochs das Bunte Q und jeden Freitag der Westclub. „Beim lebendigen Adventskalender, können sich Menschen im Stadtteil begegnen und Zeit miteinander verbringen, ohne weite Wege zu gehen“, sagt Quartiersmanagerin Petra Haacke.

