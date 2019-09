von Onlineredaktion pett

17. September 2019, 05:00 Uhr

Eltern und ihre behinderten Kinder sind heute zu einem Treffen der gleichnamigen Selbsthilfegruppe in der Kontaktstelle Kiss Am Spieltordamm 9 eingeladen. In dieser Gruppe kann man Gedanken austauschen, wie das Leben gut gestaltet werden kann. Die Gruppe trifft sich jeden dritten Dienstag im Monat um 17 Uhr.