Schwerin : Kunst betrachten will gelernt sein

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

„Kunstbetrachtung“ heißt ein neuer Kurs in der Senioren-Akademie. Er startet am Montag, 9. September, um 10 Uhr im Seniorenbüro in der Wismarsche Straße 144. Dr. Monika Zehm wird den Teilnehmern in neun Veranstaltungen die Malerei der Romanik näher bringen. Es wird eine Reise in die ferne Vergangenheit, um in der Gegenwart Kunstwerke einordnen und mit Vergnügen betrachten zu können.

Weitere Infos und Anmeldung unter 0385/ 5574962.