Postfilialen in Schwerin : Kunden müssen sich neue Fächer suchen

von Christian Koepke

erstellt am 18.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Das Dach kaputt, die Wände verkohlt. Die Laderampe an der Post-Filiale am Berliner Platz sieht aus, als wäre das Feuer gerade erst gelöscht. Dabei ist es bereits einen Monat her, dass sich ein Rollwagen auf der Rampe entzündet hatte und die Flammen auf zwei geparkte Autos übergesprungen waren (SVZ berichtete). Die Polizei ging zunächst von Brandstiftung aus, ermittelte dann aber einen technischen Defekt als Ursache des Feuers. Von einem Schaden in sechsstelliger Höhe war die Rede.

Zahlreiche Schweriner warteten am Tag des Brandes vergeblich auf Briefe und Pakete. Die Konsequenzen des Feuers freilich sind weitreichender. „Der Zustellstützpunkt am Berliner Platz wird aufgegeben“, sagt Post-Sprecher Martin Grundler. Allerdings, so betont er, sei der Brand nicht der Grund für diese Entscheidung, er habe sie nur beschleunigt. „Wir hatten ohnehin vor, an dieser Stelle eine Veränderung vorzunehmen.“

Aufgelöst wird nach Angaben des Post-Sprechers bis Ende des Monats mit dem Stützpunkt auch die Postfach-Anlage am Berliner Platz. Den Besitzern der – zum großen Teil belegten – 150 Fächer seien zwei Alternativen angeboten worden. „Sie können ein Fach entweder im Briefzentrum in Süd oder in der Burgseegalerie in der Geschwister-Scholl-Straße mieten“, so Grundler. Natürlich habe auch jeder Kunde die Möglichkeit, in die normale Hauszustellung wechseln.

Die Filiale am Berliner Platz selbst stehe aber nicht zur Diskussion, versichert Tim Rehkopf. Er ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Postbank. Tatsächlich: Zwar können die Kunden vor Ort Briefmarken kaufen und Pakete aufgeben, doch gehört die Niederlassung organisatorisch zur Postbank.

Wegen des Brandes und der Löscharbeiten sei die Filiale im Oktober einen Tag lang geschlossen geblieben, bestätigt Rehkopf. „Hieraus folgten aber keine besonderen Einschränkungen für den Betrieb, so dass die Filiale bereits am nachfolgenden Werktag wieder wie gewohnt für die Kunden öffnen konnte.“ Am 9. November habe das Finanzcenter aufgrund eines „kurzfristigen Personalausfalls“ ebenfalls einen Nachmittag lang schließen müssen, sei aber am Folgetag zu den gewohnten Uhrzeiten wieder geöffnet worden, so der Postbank-Sprecher.

Gestern war die Niederlassung wegen einer Betriebsversammlung im Norden geschlossen. Die Kunden könnten beruhigt sein, sagt Rehkopf. „Es gibt aktuell keine Veränderungspläne für die Filiale.“