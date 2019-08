Schwerin : Kultige Überraschungen im Garten

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Die Kulisse des Gartens im Schleswig-Holstein-Haus verwandelt sich am Wochenende in eine Überraschungstüte mit „Kult The Fest of Dirk und Lemmi “. Welche Lieder sind auf der Strecke geblieben? Was hat immer schon funktioniert? Die beiden Künstler Dirk Audehm und Lemmi Lembcke werden sich in die Herzen und Lachmuskeln ihrer Zuschauer singen, witzeln und kleinkünsteln und so ein kleines „best & schlecht“ der letzten Jahrzehnte präsentieren. Das Programm ist am Sonnabend, 17. August, um 20.30 Uhr und am Sonntag, 18. August, um 18 Uhr zu erleben. Karten gibt es im Schleswig-Holstein-Haus, in der Schwerin-Info und an der Abendkasse.