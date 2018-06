Grambow : Kükenpapa von Grambow

Ernst Gallas züchtet seit 65 Jahren Bienen und wurde jetzt zur Bezugsperson für ein Küken

von Katja Frick

28. Juni 2018, 12:00 Uhr

Ernst Gallas lebt mit seiner Frau nur den Sommer über in Grambow, in seiner Gartenoase. Die Grambower kennen ihn trotzdem alle. Der 80-Jährige züchtet seit 65 Jahren Bienen und verkauft seinen Honig. „In diesem Jahr habe ich eine so gute Honigernte wie noch nie“, erzählt der erfahrene Imker. Doch in diesem Jahr ist er nicht nur Bienenkönig, sondern auch Kükenpapa. „Ich habe mir Eier von unseren Nachbarn geholt – die haben Seidenhühner – damit unsere Glucke sie ausbrütet. Aber eines war schon angebrütet und nach vier Tagen schlüpfte bereits ein Küken. Und weil es mich zuerst gesehen hat, denkt es jetzt, ich bin seine Mama.“ Borschli, wie Ernst Gallas sein Ziehkind getauft hat, läuft ihm überall hinterher. Besonders gern sitzt das Küken auf der Schulter des Rentners und schäkert mit ihm. Ernst Gallas nimmt seine Elternfunktion ernst und kümmert sich auch sonst um das Hühnerkind. „Die Glucke lässt Borschli nicht zu den anderen Küken, sondern beißt ihn weg“, erzählt er. Zum Glück bekommt Borschli sein Futter vom Kükenpapa. „Auch unsere Katze findet Borschli toll. Die spielt richtig gern mit ihm und räkelt sich vor ihm in der Sonne.“