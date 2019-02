Schwerin : Krimi für Kinder

„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ feiert Premiere

von svz.de

21. Februar 2019, 07:06 Uhr

Das Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ läuft schon seit Anfang des Monats, nun feiert die Aufführung des Jungen Staatstheaters Parchim auch in Schwerin Premiere.

Rico ist ein tiefbegabtes Kind. Er lebt allein mit seiner Mutter in Berlin. Auf der Straße findet er eine Nudel mit Gorgonzolasoße. Das bringt eine Reihe von Ereignissen in Gang, an deren Anfang die Begegnung mit dem hochbegabten Oskar steht. Doch als der verschwindet, kann das nur eins bedeuten: Der Kindesentführer Mister 2000 muss ihn geschnappt haben. Jetzt muss Rico allein hinter das Geheimnis der Tieferschatten im Hinterhaus kommen.

In Andreas Steinhöfels Roman für Kinder legen Rico und Oskar in bester Kästnerscher Tradition dem Verbrecher das Handwerk. Die Bühnenfassung von Felicitas Loewe ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet.

Die Aufführungen im E-Werk, Spieltordamm 1, beginnen am Sonnabend, 23. Februar, um 16 Uhr und am Sonntag, 24. Februar, um 11 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse im Großen Haus, unter Telefon 0385/5300123 oder an der Tageskasse im E-Werk eine Stunde vor Beginn des Stücks.