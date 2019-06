Schwerin : Kriegs-Doku im Filmpalast

von svz.de

24. Juni 2019, 07:59 Uhr

Mit „They Shall Not Grow Old“ zeigt das Capitol eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg von Regisseur Peter Jackson. Die Sondervorstellung ist am Donnerstag, 27. Juni, um 20 Uhr im Filmpalast zu sehen. Anlässlich des 100. Jahrestages der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages am 28. Juni 1919 kommt der Film in ausgewählte deutsche Kinos. Karten gibt es ab sofort an der Kinokasse.