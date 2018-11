Schwerin : Kommando lädt zum Konzert

von svz.de

30. November 2018, 10:19 Uhr

Die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai und das Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern laden zum Adventskonzert am

kommenden Dienstag um 19.30 Uhr in die Schweriner Schelfkirche, Puschkinstraße 3, ein. In der Kirche, die gleichfalls die historische Garnisonskirche der Landeshauptstadt ist, spielt die Kammermusikbesetzung des Heeresmusikkorps Neubrandenburg. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erwünscht.