Schwerin : Kleines Konzert in Schleifmühle

05. Dezember 2018, 10:56 Uhr

Zum Advent werden in der Reihe „Das kleine Konzert“ die Musiker Wieland Beer (Tenor) und Werner Harder (Klavier) leise und besinnliche Kunst- und Weihnachtslieder zu Gehör bringen. Am Sonnabend, 8. Dezember, um 16 Uhr sind sie in der Schleifmühle zu Gast. Mit ihrem Programm wollen die Künstler ihre Zuhörer vom Stress der vorweihnachtlichen Zeit hin zum Kern der Weihnachtsbotschaft führen. Eintritt wird erhoben, Vorbestellungen angenommen.