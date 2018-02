Klein Trebbow : Kleine Waldmäuse im neuen Haus

Halbzeit auf der Kita-Baustelle von Klein Trebbow: Krippenkinder ziehen in den bereits errichteten Teil

von Werner Mett

18. Februar 2018, 05:00 Uhr

Tschüss, altes Haus! Willkommen neues Gebäude! Das ist das Motto bei den Waldmäusen von Klein Trebbow. Die 16 Krippenkinder haben sich von dem Anfang der 1970er-Jahren errichteten Kindergarten im Schlosspark verabschiedet und sind in den bereits fertigen Teil des Neubaus gezogen. Große, helle Räume mit Fußbodenheizung und Blick auf den Park laden nun zum Spielen und Lernen in den Kindergarten-Teil ein. Auf der anderen Seite haben die Kleinsten die nächste Baustelle im Blick. Denn das alte Gebäude wird abgerissen, weicht dem neuen Krippen-Teil. Bis zum Herbst soll das 1,4-Millionen-Euro-Gesamtprojekt fertig sein. Dann ziehen die Krippenkinder wieder um, zeitgleich kehren die Kindergarten-Kinder aus ihrem Übergangsdomizil im Pfarrhaus von Groß Trebbow zurück.

„Das ist zwar jetzt mehr Fahrerei, aber bei uns in der Familie überwiegt die Vorfreude auf die neue Kita hier im Schlosspark“, erzählt Katja Glück aus Klein Trebbow. Auch dem dreijährigen Anton gefällt das neue Gebäude, in dem derzeit sein einjähriger Bruder Jonas betreut wird.

Wie groß die Unterstützung in der Gemeinde ist, zeigte sich beim Umzug. Da packten nicht nur die Erzieherinnen von der Johanniter-Unfallhilfe an, sondern auch viele Eltern. „Das ganze Dorf freut sich auf die neue Kita“, ist der stellvertretende Bürgermeister Rainer Kloth überzeugt. Auch Bürgermeister Holger Bannuscher ist zufrieden. Denn sowohl der Zeit- als auch der Kostenrahmen werden nach Stand der Dinge eingehalten. Stolz sind die Trebbower zudem darauf, dass die relativ junge und kinderreiche Gemeinde den Standort der Kita weiterhin mit 42 Plätzen im Schlosspark behalten konnte. „Unsere Kinder wachsen so in einer herrlichen Umgebung auf“, fügt Bürgermeister Bannuscher an. Dazu gehört auch, dass nach den Arbeiten am kombinierten Gebäude der Spielplatz und die Außenanlagen hergerichtet werden.