Crivitz : „Klaro“ für ein gesundes Leben

Grundschule Crivitz startete Gesundheitsprojekt für die ersten Klassen mit dem Basteln eines Maskottchens.

von Katja Frick

12. März 2018, 08:00 Uhr

Gesund leben, das wollen viele gern, aber was heißt das überhaupt? Die Grundschule Crivitz gibt ab jetzt ihren Erstklässlern eine Anleitung zum gesunden Leben mit auf den Weg und startete das Projekt „Klasse 2000“. „Das Programm läuft über die gesamte Grundschulzeit. Es geht uns darum, kontinuierlich zum Thema Gesundheit etwas in den Schulalltag einzubringen“, erklärte Schulleiterin Silke Darnstädt das Zustandekommen des Projektes. Da passe auch sehr gut, dass sich die Crivitzer Bildungseinrichtung seit 2015 das Motto: „Gute gesunde Schule“ ausgesucht habe. Allerdings sei es zu dem jetzt gestarteten Vorhaben nicht durch die Lehrer, sondern durch eine Initiative der Eltern gekommen. „Die Mutti eines Kindes aus der ersten Klasse hat das Programm ihrer Klassenlehrerin gegeben. Dann haben wir Lehrer darüber beraten und uns dafür entschieden. Ich bin total begeistert.“

Das Programm „Klasse 2000“ wird von einem gemeinnützigen Verein getragen und von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert. Es ist das bundesweit am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung sowie zur Sucht- und Gewaltvorbeugung. Pro Schuljahr werden etwa 15 Unterrichtseinheiten zu den wichtigsten Gesundheits- und Lebenskompetenzen angeboten. Themen sind gesunde Ernährung, Bewegung plus Entspannung, Selbstwertgefühl, Gemeinschaft, Kritisches Denken und Abgrenzung als Training für ein „Nein“ zu Alkohol und Drogen sowie Umgang mit Konflikten.

„Wir haben hier viel Engagement von den Eltern“, sagte Silke Darnstädt anerkennend. „Zwei Probleme waren, dass wir das Programm nur durchführen können, wenn wir einen Paten gewinnen, der es finanziert. Aber auch da hat uns eine Mutter geholfen. Die ist bei der TK versichert und meinte, sie kann da ja mal nachfragen.“ Die Krankenkasse sagte sofort zu und unterstützt das Gesundheitsprojekt nun über vier Jahre mit 3500 Euro. Als weiteres Problem erwies sich, dass sich für die Teilnahme an dem Programm jemand zum Gesundheitsförderer ausbilden lassen musste. Dieser Jemand soll auch noch einen pädagogischen oder medizinischen Hintergrund haben und Erfahrung mit Kindern. Der Blick der Schulleiterin fiel deshalb auf Elternratsvorsitzende Anja Jakobs.

„Mein Sohn Max geht in die 1a. Ich hatte sofort Lust dazu“, erzählt die Sprechstundenhilfe. „Ich arbeite gern ehrenamtlich. Das hier ist eine sehr erfüllende Aufgabe, und Kinder sind tolle Partner.“ Für das Projekt geht Anja Jakobs nun zwei bis drei Mal pro Schuljahr in jede erste Klasse und führt in ein neues Thema ein. Jährlich wird sie von der Regionalkoordinatorin für MV, SHS und Hamburg auf den neuesten Stand der Wissenschaft gebracht. „Leider gibt es mit mir nur noch sechs weitere Gesundheitsförderer in MV“, bedauert Anja Jakobs. „Wir hoffen, dass das Projekt an unserer Schule nachhaltig zur Tradition wird“, wünscht sich Silke Darnstädt.