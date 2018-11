Schwerin : Kissen weg: Was kommt?

Sozialdemokraten wollen Neugestaltung der Fläche am Dreescher Markt

30. November 2018

Seit Mittwoch ist der jahrelange Streit über die bei vielen Schwerinern unbeliebten Kissen am Dreescher Markt durch den Abtransport zum Bauunternehmer Peter Eckel nach Wittenförden entschieden. Der SPD-Ortsverein Südstadt zeigt sich hocherfreut. „Mein Dank gilt Herrn Eckel, aber auch der Verwaltung, die innerhalb kürzester Zeit alle Genehmigungen erteilt hat“, so der Ortsvereinsvorsitzende Daniel Meslien. Allerdings könne die Kissenbeseitigung nur der erste Schritt gewesen sein. „Wir benötigen eine Neugestaltung dieser Fläche. Aus Gesprächen wissen wir, das mehr Sitz- und Spielmöglichkeiten gewünscht werden. Auch der seit Jahren geforderte Zebrastreifen muss endlich kommen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Baumaschinen noch 2019 anrücken“, so Meslien.