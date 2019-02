Schwerin : Kindergarten-Cops klären auf

Kommissare und Kita-Leiter ziehen Bilanz: Polizei-Besuche sind nützlich

von svz.de

27. Februar 2019, 11:32 Uhr

Polizisten-Besuche im Kindergarten als Präventionsarbeit – ist das nicht etwas zu früh? „Auf keinen Fall. Das ist eine sehr wirkungsvolle Aktion“, lautet die einhellige Antwort der Leiter von Kindertagesstätten, die an dem Projekt Kindergarten-Cop teilnehmen. Und das sind mittlerweile mehr als 40 Kitas in Schwerin und Umgebung. Was vor 20 Jahren als Pilotprojekt startete, hat eine bundesweite Vorbildrolle. Schon dreimal stellten es die Schweriner auf Bundespräventionstagen vor. „Wir haben sogar schon Anfragen aus der Schweiz bekommen“, berichtet Inspektionsleiter Lutz Müller.

Doch was genau ist das Erfolgsrezept der Kindergarten-Cops? Wo genau muss die frühkindliche Präventionsarbeit ansetzen? Darüber tauschten sich rund 25 Kita-Chefs im Polizeirevier mit den zuständigen Kommissaren aus. „Es geht um so einfache Fragen wie das richtige Verhalten an der Wohnungstür, wenn dort jemand klingelt und Einlass begehrt oder wie ein Kind reagieren soll, das auf dem Spielplatz von Fremden angesprochen wird“, berichtet Kati Lange, die Leiterin der Kita Feldstadtmäuse. Mit einer Ansage sei das nicht getan, das richtige Verhalten müsse vielfach geübt werden, damit es sich automatisiere und sitzt. „Und mit der Autorität von Polizisten prägt sich das viel tiefer ein. Die Kinder brauchen den Input von außen“, ergänzt Monika Scheiding, die Chefin der Kita Nidulus, aus langjähriger Erfahrung. Dazu gehöre auch das kleine Theaterstück, das nach den ersten Lektionen vorgeführt wird. „Das mag zunächst zwar ein bisschen gruselig erscheinen, aber es kommt der Realität nahe und wirkt nachhaltig“, berichtet die Nidulus-Chefin. Dabei setzen Pädagogen und Polizisten auch auf die Unterstützung der Eltern. Die werden vor Projektbeginn informiert, können auf Verhaltenstrainer zurückgreifen und auch zwischendurch mit den Präventionsbeamten ins Gespräch kommen.

Der Abschluss der diesjährigen Aktion wird am 28. Mai mit allen Beteiligten und einem bunten Programm in der Kongresshalle gefeiert. Dann werden sich allerdings auch die langjährigen Kindergarten-Cops Heidi Liebmann und Holger Wichette verabschieden. Sie geht in Ruhestand, er klettert auf der Karriereleiter. „Das Projekt wird aber ganz bestimmt fortgeführt“, verspricht Inspektionsleiter Müller.

Bert Schüttpelz