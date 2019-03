Schwerin : Kinder können morgen Wildbienen helfen

von svz.de

13. März 2019, 07:31 Uhr

Im Kulturgarten im Hinterhof in der Wismarschen Straße 282 in der Nähe der Haltestelle Heinrich-Seidel-Straße gibt es nicht nur Honigbienen, auch deren wilde Verwandte kommen dort vor. Die nächsten beiden Donnerstage stehen die Wildbienen im Fokus der „Kinderzeit im Kulturgarten“ von 15.30 bis 17 Uhr. Dabei können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren deren Lebensweisen kennenlernen. Am 14. März treffen sich Interessierte mit oder ohne Eltern im Kulturgarten. Neben wetterangepasster, warmer Kleidung sind eine kleine Blechdose und eine scharfe Schere mitzubringen. So ausgerüstet sammeln die Kinder das nötige Baumaterial. Für den zweiten Teil am 21. März treffen sie sich in der Wismarschen Str. 152. Dort bauen sie nach einem kleinen Film zum Thema selber Nisthilfen. Denn schon bald – im März bis Mitte April – suchen Hummeln und Co ihre Nistplätze. Die sind in der heutigen Kulturlandschaft Mangelware. Im Laufe des Sommers werden die Kinder beobachten, wer da eingezogen ist. Anmeldungen unter mareike.herrmann @bund.net.