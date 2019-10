Schwerin : Keine Angst vorm künstlichen Hirn

Schweriner Wissenschaftswoche diskutiert über Auswirkungen von KI auf Wirtschaft, Wissenschaft und den Alltag

von Sebastian Kabst

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Das Handy in der Hosentasche, der Lautsprecher auf der Anrichte oder der Rasenmäher im Garten – Künstliche Intelligenz begegnet den Schwerinern jeden Tag. Doch wie profitieren Unternehmen in der Region von immer schlauer werdenden Maschinen? Wie kann Arbeitnehmern die Angst davor genommen werden, dass Roboter ihre Aufgaben übernehmen könnten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die bereits achte Schweriner Wissenschaftswoche, die am 11. November beginnt.

„Wir wollen auf bestehendes Potential aufmerksam und den Wissenschaftsstandort Schwerin bekannter machen“, so Dr. Joachim Wegrad, Vorsitzender des Vereins „Förderer von Hochschulen in Schwerin“. Dabei sollen in diesem Jahr mehr die regionale Wirtschaft, die Politik, Wissenschaft, Studierende, aber auch Schüler angesprochen werden.

„Künstliche Intelligenz wird unser Leben weiter verändern“, sagt Jan Putensen von der Hochschule Wismar, einem der Partner der Veranstaltungsreihe. Dabei dürften auch die Ängste vor der kurz KI genannten Technologie nicht unangesprochen bleiben. Vor allem am ersten Veranstaltungstag wird es auch darum gehen. Doch diese KI kann mehr und die Wirtschaft soll nachhaltig auch von ihr profitieren. Dabei geht es darum, wie sich das Lehren und Lernen in den vergangenen Jahren bereits gewandelt hat und wie es sich noch wandeln wird, so Prof. Dr. Silke Pfeiffer, die wissenschaftliche Leiterin der Fachhochschule des Mittelstandes.

Doch neben der KI geht es bei der Wissenschaftswoche auch in diesem Jahr allgemein darum, wie Schwerin als Hochschulstandort aufgestellt ist. „Wir verstehen uns als Hochschule der Landeshauptstadt und der Metropolregion Hamburg“, sagt der Rektor der Hochschule Wismar, Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister. Eine Einstellung, die Baudezernent Bernd Nottebaum begrüßt. Dennoch müsse die Diskussion über den Hochschulstandort Schwerin weitergeführt werden. Daher werde am Dienstagabend wie bereits im vergangenen Jahr auf einer Podiumsdiskussion über das Thema diskutiert.

Der Freitag steht dann wieder im Zeichen der Schüler. Bei Vorträgen wie „In your Face and Eyes!“ geht es um biometrische Verfahren und wie im Alltag damit bereits Handys entsperrt werden.