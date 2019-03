von svz.de

13. März 2019, 07:34 Uhr

Die Kabarettistin Andrea Volk hat ein „Büro für Bekloppte“. Sie lässt am Freitag um 20 Uhr im Speicher den Krieg am Kopierer eskalieren und übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstraining in der Teeküche. Andrea Volk beantwortet auch die Frage, warum es mehr Häuptlinge als Indianer gibt, mehr Meetings als Zeit zum Denken, mehr Software als Lösungen.