von svz.de

27. Februar 2019, 11:37 Uhr

Am Freitag, 8. März, zum internationalen Frauentag, zeigt der Filmpalast das Biopic „Astrid” über die Jugendjahre von Astrid Lindgren in einer Sondervorstellung. Es wird zudem zum Sektempfang ab 19.30 Uhr eingeladen, Filmbeginn ist 20 Uhr. Karten für die Veranstaltung sind ab sofort an den Kassen des Filmpalastes oder online unter www.filmpalast-kino.de erhältlich.