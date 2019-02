Altstadt Schwerin : Jüdisches Zentrum bald fertig

Im ehemaligen Rabbiner-Haus am Großen Moor wird gemalert und gefliest

von Bert Schüttpelz

06. Februar 2019, 07:56 Uhr

Im künftigen Zentrum der Jüdischen Gemeinde läuft der Innenausbau. Es wird gemalert und gefliest im einstigen Rabbiner-Haus am Großen Moor 12, Elektriker legen Anschlüsse, Türen werden hergerichtet. „Ich hoffe, dass wir bis Ende April fertig sind“, sagt Valeriy Bunimov, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden MV. Am 29. April solle auf jeden Fall gefeiert werden: das 25-jährige Bestehen des Landesverbandes und der Jüdischen Gemeinde in Schwerin – und möglichst auch der Abschluss der Bauarbeiten. Eigentlich wollte die Gemeinde schon im vergangenen Jahr umziehen (SVZ berichtete).

Rund 900 000 Euro kostet der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes. Finanzielle Unterstützung bekommt die Jüdische Gemeinde unter anderem von der Hermann-Reemtsma-Stiftung, vom Land, vom Zentralrat der Juden in Deutschland, vom Landesverband und vom Förderverein für ein jüdisches Gemeindezentrum. Eine Spende der Aktion Mensch ermöglicht den Einbau eines Fahrstuhls.

Ein Versammlungsraum und eine koschere Küche sind im Erdgeschoss des neuen Gemeindezentrums geplant. Im ersten Stock des mehr als 200 Jahre alten Fachwerkhauses entstehen Büros für Rabbiner und Verwaltung. Derzeit nutzt die Jüdische Gemeinde mit 700 Mitgliedern das Haus in der Landesrabbiner-Holdheim-Straße 7 als Verwaltungssitz und Gemeindezentrum. Das Gebäude befindet sich aber im Eigentum der Stadt, müsste dringend saniert werden.