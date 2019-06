Schwerin : Jubiläumskonzert in Paulskirche

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Das Jubiläumskonzert zum 150. Geburtstag der St. Paulskirche erklingt am Sonntag, 30. Juni, um 18.30 Uhr. Gespielt wird die Hohe Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach. Das Werk beeindruckt durch seinen Ideenreichtum, das hohe Maß an Ausdrucksformen und die tiefsinnige, musikalische Ausdeutung der Worte. Dargeboten wird das Stück von den Vokalsolisten, dem Schweriner Vocalensemble und dem Collegium für Alte Musik Vorpommern unter der Leitung von Christian Domke.