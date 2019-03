Journalismus zum Anfassen

Azubis verschiedener Branchen schauten hinter die Kulissen der SVZ

von Thorsten Meier

05. März 2019, 19:21 Uhr

Es gehe vor allem darum, Azubis verschiedenster Branchen zusammenzubringen, um ihnen Einblicke in die Medienlandschaft der Region zu ermöglichen, erklärt Anja Kirchner vom Unternehmerverband Norddeutschland MV den gestrigen Besuch von sechs jungen Leuten im Verlagshaus der Schweriner Volkszeitung. „Lokaljournalismus zum Anfassen ist das Motto dieser Veranstaltung, die Teil einer ganz besonderen Initiative ist, nämlich als ein Treffpunkt junger Talente. Die Vernetzung der Lehrlinge untereinander ist ein weiterer positiver Aspekt an diesem Tag der Medien“, ergänzt Julia Jenzen. So lauschen die Lehrlinge, unter anderem aus der kaufmännischen wie altenpflegerischen Branche, aufmerksam den Erläuterungen Michael Broscheits von der Assistenz der SVZ-Chefredaktion. Und staunen nicht schlecht über die zwölf Lokalausgaben, die in drei Titeln herausgegeben werden. Dass täglich etwa 300 Seiten produziert werden, haben sie so nicht erwartet. Über ihr Leseverhalten und Informationsbedürfnis geben die angehenden Fachleute in der Runde bereitwillig Auskunft – sehr zur Freude der Redakteure.