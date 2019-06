Schwerin : Jazz mit Band „catfish row“

von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Große Musik in kleiner Besetzung gibt es am Freitag, 28. Juni, von 19 Uhr an im Schleswig-Holstein-Haus. Das Berliner Trio catfish row – benannt nach der als Schauplatz der Oper „Porgy and Bess“ berühmt gewordenen Straße - interpretiert Kompositionen des 1898 in New York geborenen George Gershwin auf ganz besondere Weise: Im Zentrum steht die wandelbare Stimme der Jazzsängerin Anett Levander, die von nur zwei Instrumenten begleitet wird: Christian Raake am Saxophon und Dirk Steglich an der Bassklarinette.