Schwerin : Jahresauftakt in Gallery Berger

28. Januar 2019, 08:22 Uhr

Die erste Ausstellung im neuen Jahr 2019 in der Gallery Berger steht unter dem Motto „Romantik und Zugabe“, und das nicht ohne Grund. Dahinter verbergen sich Malereien des längst in Groß Brütz lebenden und wirkenden Künstler Jürgen Schäfer. Er wird zur Vernissage, die am heutigen Montag ab 19 Uhr stattfindet, anwesend sein. In die Schau führt die Kunsthistorikerin Brit Bellmann ein.