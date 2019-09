Plate : Irische und schottische Musik vom Feinsten

Frühschoppen in der „Störphilharmonie“

von Katja Müller

04. September 2019, 05:00 Uhr

„Umbrüche in Kunst und Architektur“ ist das Motto zum diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“. In Plate nehmen der Jugendförder- und Kulturverein und der Seniorenbeirat dies zum Anlass, um in ihrer urigen „Störphilharmonie“ zu zeigen, wie aus der einstigen Pfarrscheune, später ein Schweinestall und nun ein Ort der Geselligkeit, Begegnung und Kultur geworden ist. Den musikalischen Rahmen für diesen Frühschoppen in der Pfarrscheune liefern „The Earwigs“ aus Zittow mit handgemachter irischer und schottischer Folkmusic. Los geht es am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr und für die passenden Gaumenfreuden sorgen die Angel- und Naturfreunde Peckatel. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.