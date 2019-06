Pinnow : Irische Nacht auf der Pferdekoppel

von svz.de

04. Juni 2019, 11:37 Uhr

Zum neunten Mal findet die Irish Night in Pinnow statt. Am 15. Juni werden von 20 Uhr an die Connemara Stone Company aus dem Ruhrgebiet und The Sally Gardens aus Rostock auf der Bühne spielen. Von 19 Uhr an werden Schüler vom Crivitzer Gymnasium den Soundcheck durchführen. Die Irish Nights finden auf der Pferdekoppel in Pinnow statt. Karten gibt es im Büro der Kirchengemeinde und im Lebensmittelmarkt Wandschneider.